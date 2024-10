Plus Simmern

B Staffel 9: Spitzentrio gibt sich keine Blöße, Weiler siegt doppelt gegen Argenthal II

Von Nico Balthasar

i Der SC Weiler um Daniel Schneider (in Blau, Nummer 12) und einen seiner beiden Spielertrainer Mario Lehnard hatte im Heimspiel keine Mühe mit der Argenthaler Reserve, bei der Jonas Korbion aus dem Kader der Bezirksliga-Ersten mitwirkte. Weiler bleibt Spitzenreiter Dickenschied mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen. Foto: #ckpicture

Die Top Drei der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 (Dickenschied, Weiler und Biebertal) haben ihre am neunten Spieltag der allesamt souverän gelöst. Während das Trio an der Spitze vorneweg marschiert, gab die Oberweseler Reserve nach einem Sieg im Derby die Rote Laterne an den Gegner Niederburg II weiter.