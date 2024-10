Simmern

B Staffel 9: Kellerduell Rheinböllen II gegen Oberwesel II am Mittwoch in Dichtelbach

In der Kreisliga B Staffel 9 steht für den Drittletzten TuS Rheinböllen II und den Vorletzten SG Viertäler Oberwesel II im Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) in Dichtelbach ein wichtiges Duell an. Rheinböllen II (acht Punkte) steht noch über dem Strich, Oberwesel II (sieben Zähler) belegt den ersten Abstiegsplatz 13. „Für uns ist es aktuell eine schwierige Phase, wir haben mit vielen Verletzungen zu kämpfen“, sagt TuS-Coach Julian Breitbach nach vier Pleiten in Serie.