Plus Simmern

B Staffel 9: Biebertal schlägt Dickenschied mit 1:0 – Neunmal Gelb und einmal Rot

Von Nico Balthasar

i Am achten Spieltag hat es die SG Dickenschied/Gemünden (rote Trikots, mit Benjamin Gappa) das erste Mal erwischt, man verlor mit 0:1 in Neuerkirch bei der aufstrebenden SG Biebertal/Unterkülztal (mit Bastian Sydow). Dickenschied bleibt trotz der Niederlage Erster, weil der Zweite SC Weiler nur 1:1 bei der SG Laudert spielte. Foto: B&P Schmitt

Die Vorlage der ersten Dickenschied/Gemündener Niederlage (0:1 in Neuerkirch bei Biebertal) am Samstag des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 konnte Verfolger Weiler am Sonntag nicht nutzen und spielte nur 1:1 in Horn gegen Laudert. Biebertal hat als neuer Tabellendritter mit dem vierten Sieg in Folge mit großen Schritten die Verfolgung aufgenommen.