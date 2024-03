Plus Cochem

B Staffel 8: Lutzerather Höhe kann sich von unten absetzen – Auch Eifelhöhe mit Nachholspiel

Von Nico Balthasar

Für die SSG Lutzerather Höhe und die SG Eifelhöhe stehen am Mittwoch in der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 zwei wichtige Nachholspiele an. Eifelhöhe befindet sich in einer echten Krise und sehnt die Wende herbei, Lutzerath bietet sich im Abstiegskampf eine große Chance.