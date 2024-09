B Staffel 4: Hambuch verliert 2:4 beim Schlusslicht Ruitsch-Kerben

Anzeige

Auf dem schwer zu bespielenden Hartplatz an der A 48 bei Polch gerieten die Gäste durch einen frühen Doppelpack von Jonas Feller (13., 18.) ins Hintertreffen. Levin Wey sorgte zwar in Halbzeit eins noch für den Anschlusstreffer, allerdings sicherten Morten Münch (76.) und Luca Burggraf (83.) den Hausherren die ersten Punkte der Saison. Den 2:4-Enstand aus Sicht der Hambucher markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit erneut Youngster Wey.

Hambuchs Trainer Stephan Schikora war alles andere als erfreut nach der dritten Pleite im fünften Spiel: „Eine verdiente Niederlage, da wir eine unterirdische Leistung gezeigt haben. Aufgrund der vielen Verletzungen, ist derzeit aber nicht viel mehr möglich.“ jam