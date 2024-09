Plus Simmern/Cochem

B Staffel 14: Zeller Reserve überrascht A-Klasse-Absteiger Gonzerath vor siebtem Spieltag

Von Nico Balthasar

Bereits am Samstag bietet sich der SG Hunsrückhöhe am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 mit einem Sieg bei Schlusslicht Dhrontal II die Chance, zu Spitzenreiter Strimmig aufzuschließen. Die Elf von David Angsten tritt erst am Mittwoch in Longkamp an.