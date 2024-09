B Staffel 14: Tabellenführer Strimmig gastiert zum Nachholspiel in Longkamp

Vor dem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 beim SV Longkamp (10.) am Mittwoch um 19 Uhr ist der SV Strimmig schon Tabellenführer, kann aber per Sieg wieder auf drei Punkte Abstand auf Verfolger SG Hunsrückhöhe davonziehen. „Wir würden gerne unsere Serie weiter ausbauen, allerdings habe ich einige Ausfälle zu kompensieren“, klagt SVS-Trainer David Angsten.

Trotz Rang eins und keiner Niederlage mahnt er zur Vorsicht in einer Klasse, in der auch seinem Empfinden nach alles möglich ist: „In dieser Wundertütenliga ist jeder Gegner schwer einzuschätzen.“ In Longkamp sind die Strimmiger nicht nur wegen der Tabellenkonstellation klar favorisiert. Auch die Form spricht für den SVS, denn Longkamp hat nach einem Top-Start mit zwei Siegen aus den vergangenen vier Partien nur ein Pünktchen (1:1 gegen Blankenrath II) geholt. ba