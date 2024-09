B Staffel 14: Strimmig setzt starken Lauf mit 4:1 in Longkamp fort – Spitzenspiel in Belg

Gegen den SV Strimmig gibt es für die Gegner derzeit kein Durchkommen: Das 4:1 am Mittwoch in Longkamp war der sechste Sieg im siebten Spiel. Am Sonntag um 14.30 Uhr empfängt der Tabellenführer in Mittelstrimmig den Zehnten FC Peterswald-Löffelscheid zum Derby. Foto: B&P Schmitt