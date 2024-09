Plus Simmern/Cochem

B Staffel 14: In unterer Hälfte wird's kuschelig – Hunsrückhöhe zieht mit Strimmig gleich

Von Nico Balthasar

i Sebastian Wilhelms (in Schwarz) markierte das wichtige 3:1 in der 78. Minute für den FC Peterswald-Löffelscheid beim ebenso wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den TuS Kirchberg III um Emanuel Eich. Foto: B&P Schmitt

An der Spitze der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat die SG Hunsrückhöhe am siebten Spieltag mit Spitzenreiter Strimmig (erst am Mittwoch in Longkamp im Einsatz) gleichgezogen. Richtig kuschelig ist es in der unteren Tabellenhälfte. Dort trennt die sieben Teams auf den Plätzen 7 bis 13 nur ein Punkt. Zwei Mannschaften (Platz 13 und 14) steigen am Saisonende ab, der Letzte Dhrontal II ist schon etwas abgeschlagen.