B Staffel 14: Blankenrather Reserve erkämpft sich ein 1:1 – Fünfter Spieltag steht an

Von Nico Balthasar

i Nach unten soll es nicht gehen: Das scheint Strimmigs Trainer David Angsten (links) seinem Vorgänger Holger Binzen anzudeuten. Am Sonntag (14.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen Kirchberg III für den Spitzenreiter an. Foto: B&P Schmitt

Eine Partie des fünften Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat bereits am Mittwoch stattgefunden, eine Begegnung wird am Freitag ausgetragen – und das ist das Derby zwischen Peterswald und Zell II. Die restlichen Partien gehen am Sonntag über die Bühne.