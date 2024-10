Plus Simmern/Cochem B Staffel 14: Angsten erwartet im Hit eine Steigerung, Kiefer im Kellerduell eine Reaktion Von Nico Balthasar Während Verfolger SG Hunsrückhöhe am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 auf eigenem Platz gegen die SG Baldenau Bischofsdhron eine lösbare Aufgabe bevorsteht, bietet sich Spitzenreiter SV Strimmig im Topspiel gegen den Dritten FC Traben-Trarbach die Chance, einen Konkurrenten weit hinter sich zu lassen. Lesezeit: 3 Minuten

In Kirchberg steigt das absolute Kellerduell zwischen der TuS-Dritten, die Vorletzter ist, und dem Schlusslicht Dhrontal Haag II. Es ist eine von vier Partien, die bereits am Samstag angepfiffen werden. Die restlichen drei Partien steigen am Sonntag – darunter das COC-Duelle zwischen der SG Zell II und dem SSV Ellenz-Poltersdorf. SG ...