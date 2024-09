Plus Cochem

B Staffel 12: Offensivpower-Nachholspiel in Nürburgring-Nähe für Eifelhöhe

Von Nico Balthasar

Sieben Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 vorüber, der Tabellenfünfte SG Eifelhöhe hat allerdings erst fünf Partien bestritten. Das heißt zwei Nachholspiele – und das erste steht am Donnerstag um 20 Uhr beim Tabellensiebten FSG Vordereifel Herresbach an.