Plus Cochem B Staffel 12: Keine Abgänge bei Auderath – B Staffel 4: Einige Neue für Hambuch Von Nico Balthasar i Nach vier Jahren bei der nun aufgelösten SG Müden/Moselkern/Treis-Karden ist Lukas Mohr (am Ball, beim 0:2 am Freitag im VG-Pokal gegen den SV Masburg) zur SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl zurückgekehrt. Foto: Sascha Berkele Was hat sich bei den vier Cochem-Zeller B-Ligisten, die in der Eifel beheimatet sind, in der Sommerpause personell getan? Unser Blick auf die SG Auderath, die SG Eifelhöhe und die SG Vordereifel in der B Staffel 12 sowie auf die SG Hambuch, die mit der B Staffel 4 und gleich acht Gegnern aus dem Raum Neuwied vorlieb nehmen muss. Lesezeit: 2 Minuten

Kreisliga B Staffel 12 Am ersten Spieltag der B 12 am 11. August hat Vordereifel II Heimrecht in Laubach gegen den TuS Ahbach II und Auderath empfängt den SV Nohn. Eifelhöhe muss am ersten Spieltag bei Aufsteiger Spvgg Struth ran. Folgende Spielerwechsel wurden im Sommer vollzogen: SG Auderath/Alflen Die SG Auderath, die in ...