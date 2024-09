Plus Cochem

B Staffel 12: Eifelhöhe guckt schon wieder zu – Vordereifel II daheim, Auderath auswärts

Von Nico Balthasr

Die SG Eifelhöhe hat auf Wunsch von Gegner SG Darscheid (Spielverlegung auf den 9. Oktober) das zweite spielfreie Wochenende in Folge in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12. Zwischen dem 22. und 29. September geht es für Eifelhöhe mit einer englischen Woche in die Vollen. Die Gegner lauten in den acht Tagen: Sonntags Auderath (A), donnerstags Herresbach (A) und sonntags Daun (H).