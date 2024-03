Plus Simmern/Cochem

B Staffel 11: 22-jähriger Rothenbach neuer Trainer bei Soonwald/Simmern – Schwere Verletzungen bei Sargenroth

Von Nico Balthasar

Die ersten Vier der Tabelle in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 genießen am Sonntagnachmittag am 17. Spieltag allesamt Heimrecht. Dennoch unterscheiden sich die Vorzeichen der Top-Teams vor den Partien in Unzenberg, Dickenschied, Hahn und Hambuch. Am Freitag wird bereits in Peterswald gespielt: