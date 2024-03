Kastellaun

B Staffel 10: Kastellaun/Uhler empfängt Schlusslicht Mosel Löf II im Nachholspiel

Als klarer Favorit geht die SG Kastellaun/Uhler (5.) in das Nachholspiel in der B Staffel 10 am Mittwoch (20 Uhr) auf dem Kastellauner Kunstrasen gegen das Schlusslicht Mosel Löf II. Im Hinspiel gab es aus Kastellauner Sicht nur ein 4:4. „Die Scharte gilt es auszuwetzen.