Plus Plaidt B 4: Plaidter Reserve und Miesenheim freuen sich aufs Derby Von Jan Müller i Bereits am Freitagabend empfangen Enis Pronaj (vorn) und der SV Ruitsch-Kerben den TuS Hausen zum B-Klassenduell. Foto: Jörg Niebergall Nur fünf Spiele werden am kommenden Wochenende in der Kreisliga Staffel B 4 über die Bühne gehen, allerdings stecken diese voller Brisanz. Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen der SG Hambuch und der SG Maifeld-Elztal II wurde verlegt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Lesezeit: 3 Minuten

Das Spiel am Dienstag CSV Neuwied – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 5:0 (2:0). Auf dem Hartplatz in Irlich konnte der CSV Neuwied sein Nachholspiel am Dienstagabend gewinnen. Gegen die Gäste aus Hambuch erzielte Lukas Fröhlich die ersten beiden Treffer (7., 27.). Nach dem Seitenwechsel schraubten Lucas Krahn (59.) und Michael Wolf (62., 64.) ...