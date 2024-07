Zwei Leistungsträger haben die SG Hunsrückhöhe (grüne Trikots) verlassen: Thorsten Hein (links vorne) lebt seit einem Jahr im Saarland und schloss sich dort nun der SG Linxweiler an. Edgar Flegel (rechts), mit 20 Toren Hunsrückhöhes bester Schütze der Vorsaison, wird spielender Co-Trainer bei der SG Biebertal/Unterkülztal. Zum B-Klasse-Duell mit Biebertal (B Staffel 9) kommt es für Hunsrückhöhe nicht, die SG aus Bärenbach, Würrich, Belg und Hahn ist in der B Staffel 14 eingruppiert – unter anderem mit Teams aus Morbach und von der Mosel. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter