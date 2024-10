B 12: Sg Hocheifel will Rang zwei (noch) nicht ins Visier nehmen – Englische Woche mit zwei Heimspielen

Anzeige

SG Hocheifel 23 – SG Neunkirchen-Steinborn II (So., 14.30 Uhr). Vor der Winterpause stehen für die Hocheifler noch vier Partien auf dem Plan. Im letzten Spiel geht es dabei gegen die zweitplatzierte SG Eifelhöhe Faid. Nach dem Neunkirchen-Spiel kommt am Mittwoch (20 Uhr) die SG Bongard nach Adenau, das letzte Auswärtsspiel steigt am 2. November beim TuS Ahbach II. „Schritt für Schritt“, mahnt Hocheifel-Trainer Rainer Bauer: „Wenn wir in drei Wochen vor dem Spiel gegen die SG Eifelhöhe in Reichweite sind, kann man über Platz zwei reden, vorher nicht. Aber natürlich wollen wir unsere Serie fortsetzen.“ Personell gibt es kaum Sorgen. Christof Schumacher, Max Niggemann und Richard Schäfer sind aus dem Urlaub zurück und wieder einsatzbereit.