B 12: SG Hocheifel kann nachlegen und setzt Lauf fort – Nun auf Platz vier

In der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 12 setzte die SG Hocheifel 23 ihren Lauf fort und ist nun schon Tabellenvierter.

Anzeige

SG Hocheifel 23 – TuS 05 Daun 5:2 (1:0). „Ein zähes Spiel. Ehrlicherweise habe ich nach dem Ausgleich nicht so recht an einen Sieg unsererseits geglaubt“, sagte Hocheifel-Trainer Rainer Bauer. Doch die Mannschaft überraschte ihren Trainer, legte noch mal zu und siegte letztlich souverän.

„Es ist schon ein Pfund, wenn man nachlegen kann. Heute haben die Einwechselspieler viel Schwung gebracht. Und besonders freue ich mich über die Doppelpacks von Oliver und Fadel. Beide hatten etwas Schusspech in den letzten Wochen“, so Bauer.Tore: 1:0 Christian Lückenbach (9.), 2:0 Oliver Prämaßing (55.), 2:1, 2:2 Levi Dahlem (58., 67.), 3:2 Prämaßing (74.), 4:2, 5:2 Fadel Hajo (81., 90). Besonderheit: Hocheifel-Akteur Sven Kolbig vergibt Foulelfmeter in der 43. Minute.