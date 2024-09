Adenau

B 12: Hocheifel gewinnt ohne Gegentor – Nun wartet ein Titelkandidat

Von Lutz Klattenberg

Dem 1:0-Derbyerfolg bei der SG Vordereifel ließ die SG Hocheifel in einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B 12 ein 3:0 bei der SG Bongard folgen. Ob sich die Mannschaft von Trainer Rainer Bauer in der Tabelle nach oben orientieren kann, soll sich am Sonntag zeigen.