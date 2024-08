B 12: Heimspiel für die SG Hocheifel – Gegen Aufsteiger soll ein Sieg her

In der Kreisliga Eifel B 12 steht das erste Heimspiel für die SG Hocheifel 23 im Adenauer Eifelstadion an.

Anzeige

SG Hocheifel 23 – Spvgg Struth (So., 16 Uhr). Nach 80-minütiger Unterzahl aufgrund einer Roten Karte gegen Torwart Marvin Bauer verlor Hocheifel zum Auftakt bei der SG Eifelhöhe Faif mit 1:3. Nun kommt die Spvgg, die in der C-Klasse im Vorjahr ungeschlagen geblieben ist, in zwei Spielen dieser Saison aber noch keine Punkte geholt hat.

„Wir hätten zum Auftakt nicht verloren, wenn wir nicht in Unterzahl geraten wären. Ich bin überzeugt, dass wir gegen Struth gewinnen, wenn wir die Bereitschaft der Vorwoche an den Tage legen. Ein Sieg gegen den Aufsteiger muss unser Anspruch sein“, sagt Hocheifel-Trainer Rainer Bauer. Stammtorwart Marcel Ley kehrt zwischen die Pfosten zurückkehren. Auch Richard Schäfer und Max Niggemann sind aus dem Urlaub zurück.