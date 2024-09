Plus Ruitsch-Kerben

Aufsteiger aus Plaidt gewinnt Kellerduell – Hausen verliert in Neuwied 3:6

Von Jan Müller

i Sie hatten beim 3:6 in Neuwied nicht viel zu lachen: Hausens Trainer Mike Großkopf (rechts) und sein Team. Foto: Jörg Niebergall

Nur fünf Spiele wurden am Wochenende in der Fußball-Kreisliga B 4 absolviert. Während der SV Ruitsch-Kerben und die Sportfreunde Miesenheim weiter auf den ersten Saisonsieg warten müssen, konnten sowohl die SG Neuwied als auch der FV Engers II in der Tabelle klettern.