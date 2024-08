Plus Kripp/Sinzig

Ahrtaler Spiel bei der Grafschaft hat eine Vorgeschichte – Oberwinter II will vorn bleiben

Von Lutz Klattenberg

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 erwartet Aufsteiger SG Dernau/Mayschoß am Freitagabend die SG Niederzissen Wehr. Im Reserveduell des SV Eintracht Mendig und der SG Inter Sinzig/Bad Breisig sind die Mendiger favorisiert. Der TuS Oberwinter II will die Tabellenführung beim TuS Kottenheim behaupten. SG Walporzheim/Bachem erwartet mit der SG Westum/Löhndorf den Lieblingsgegner.