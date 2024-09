Plus Leimersdorf Ahrtal setzt sich durch 4:0 an die Spitze – Für Westum II gibt es in Walporzheim nichts zu holen Von Lutz Klattenberg i Ahrtals Patrick Frings (rechts) im Zweikampf mit dem Grafschafter Lasse Neukirchen – die Ahrteiler setzten sich im Kreisliga B-Duell bei der GSG-Reserve souverän mit 4:0 durch. Foto: Vollrath Nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 8 ist die SG Ahrtal Insul neuer Tabellenführer. Bei der Grafschafter SG II kamen die Ahrtaler mit 4:0 zu ihrem dritten Saisonerfolg. Weiterhin ungeschlagen sind die Walporzheimer, die ihren Lieblingsgegner SG Westum/Löhndorf II mit 2:1 in die Knie zwangen. Der TuS Mayen II hat erst zwei Spiele absolviert und beide gewonnen. Beim SC Rhein-Ahr Sinzig setzte sich die Bezirksligareserve mit 4:2 durch. Lesezeit: 4 Minuten

SG Walporzheim/Bachem - SG Westum/Löhndorf II 2:1 (0:0). Es bleibt dabei. Für die Westumer Reserve ist Walporzheim/Bachem ein rotes Tuch. Auch im siebten Vergleich in Folge gab es nichts Zählbares für die Zweitvertretung. Dabei sah es zunächst ganz gut aus. Zwei Chancen in der ersten Halbzeit waren da. In der ...