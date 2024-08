Insul

Ahrtal besiegt Mayen II 2:1 – Ex-Oberligaspieler Minwegen macht den Unterschied

Von Lutz Klattenberg

In der Fußball-Kreisliga B 8 hat sich die SG Ahrtal Insul im Nachholspiel gegen den TuS Mayen II mit 2:1 (0:0) durchgesetzt. Die Mayener Bezirksligareserve ging nach einem Angriff über rechts durch Leon Söhn (51.) in Führung. Lukas Minwegen glich in der 64. Minute sehenswert per direktem Freistoß aus – und der Ex-Oberligaspieler hatte auch das Schlusswort. Erneut traf Minwegen in der 89. Minute per direktem Freistoß zum Heimsieg.