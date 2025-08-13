Nach dem sang- und klanglosen Abstieg hatten sich die Fußballer des TuS Singhofen für ihren Einstand in der B-Klasse viel vorgenommen. Ein Punkt schien greifbar nahe zu sein, doch in den letzten Minuten fing sich der Gast noch zwei Gegentore ein.

Es fehlte nicht viel, um aus der Reihe zu tanzen und als einzige Gastmannschaft am 1. Spieltag der Fußball-Kreisliga B5 Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Doch nach turbulenter Schlussphase musste A-Liga-Absteiger TuS Singhofen der Reserve der SG Elbert/Horbach an der Welschneudorfer Backeswiese beim 3:5 (0:1) doch die Punkte überlassen. Nachdem der Gast von der Bäderstraße gleich dreimal die Führung der Platzherren ausgeglichen hatte, setzten die Unterwesterwälder die Schlusspunkte. „Das war kein spielerischer Leckerbissen, sondern geprägt von Zweikämpfen und Einzelaktionen. Trotz zweier Traumtore und einem Eigentor bekamen wir nie Ruhe in unser Spiel“, so TuS-Trainer Nino Eifler. „Elberts Sieg geht in Ordnung, weil sie ihn mehr wollten.“ Torfolge: 1:0 Dominik Lüpke (31.), 1:1 Miklas Bremser (47.), 2:1 Jonah Bamberger (59.), 2:2 Alen Kopic (76.), 3:2 Kevin Kexel (83.), 3:3 Eigentor (90.+1), 4:3 Jonah Bamberger (90.+3), 5:3 Kevin Kexel (90.+4). Zuschauer: 50.