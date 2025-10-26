Das Spitzenduo aus Kruft/Kretz und Niederzissen/Wehr hat sich in der Kreisliga B 7 keine Blöße gegeben – die Herbstmeisterschaft ist noch nicht entschieden.
In der Fußball-Kreisliga B 7 hat die DJK Kruft/Kretz als erste Mannschaft die Hinrunde abgeschlossen – noch liegt die DJK mit 30 Zählern auf dem ersten Platz. Die DJK gewann ihr Heimspiel gegen die SG Walporzheim/Bachem mit 3:1. Die SG Niederzissen/Wehr zeigte sich beim 7:0-Auswärtssieg gegen die Plaidter Reserve souverän und kann die Krufter am kommenden Wochenende noch übertrumpfen.