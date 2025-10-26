Siege für Spitzenduo Zwei schwere Verletzungen beim Derby Sinzig - Westum II Lutz Klattenberg 26.10.2025, 20:25 Uhr

i Im fairen Stadtduell zwischen dem SC Sinzig (vorn mit Riccardo Loris Rennesland) und der SG Westum/Löhndorf (in Blau Pascal Zirbel) gab es viele rasante Zweikämpfe, ein gerechtes 1:1 und leider auch zwei verletzte Spieler. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Das Spitzenduo aus Kruft/Kretz und Niederzissen/Wehr hat sich in der Kreisliga B 7 keine Blöße gegeben – die Herbstmeisterschaft ist noch nicht entschieden.

In der Fußball-Kreisliga B 7 hat die DJK Kruft/Kretz als erste Mannschaft die Hinrunde abgeschlossen – noch liegt die DJK mit 30 Zählern auf dem ersten Platz. Die DJK gewann ihr Heimspiel gegen die SG Walporzheim/Bachem mit 3:1. Die SG Niederzissen/Wehr zeigte sich beim 7:0-Auswärtssieg gegen die Plaidter Reserve souverän und kann die Krufter am kommenden Wochenende noch übertrumpfen.







