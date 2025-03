Zwei Elfmeter entscheiden am Dörnchen

Mit leeren Händen kehrten die Fußballer der SG Arzbach/Nievern in der Kreisliga B7 von ihrem Gastspiel zu früher Stunde auf dem Dörnchen zurück. Bei der heimstarken zweiten Welle des Rheinlandligisten TuS Immendorf mussten sich die Kombinierten aus der Bad Emser Kante mit 0:2 (0:2) geschlagen geben und bleiben vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz auf Rang 10.

Referee deutet zweimal auf den Punkt

Zweimal deutete Schiedsrichter Niclas Kretschmann dabei in Durchgang eins auf den Punkt, Torjäger Kim Krieghoff ließ sich diese Gelegenheiten nicht entgehen und gab SG-Schlussmann Frank Lanio jeweils das Nachsehen (39., 42.). Arzbachs Co-Trainer Daniel Weldert haderte: „Das waren zwei ärgerliche Elfmeter gegen uns. In der zweiten Halbzeit sind wir jedoch mit mehr Biss an die Sache herangegangen und haben gut dagegenhalten. Das Ergebnis ist enttäuschend.“ Nächsten Sonntag geht’s zu Schlusslicht TuS Hilgert. Welderts unmissverständliche Forderung an sein Team: „Da muss ein Sieg her!“