Absteiger kommt zur DJK Zum jetzigen Zeitpunkt steigt Müllenbacher Heimspiel Lutz Klattenberg 07.05.2026, 10:00 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga B 12 steht DJK Müllenbach vor dem vorletzten Heimspiel der Saison. Die Reserve der SG Mehlental/Bleialf ist zu Gast.

Am Samstag (18 Uhr) empfängt die DJK Müllenbach die SG Mehlental/Bleialf II zum vorletzten Heimspiel der Saison in der Fußball-Kreisliga B 12. Dabei sind die Müllenbacher klarer Favorit. Die Mehlentaler könnten theoretisch den Klassenverbleib noch erreichen, stehen aber aufgrund des festehenden Abstiegs der A-Klassen-Mannschaft bereits als Absteiger fest.







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