Nebel: Abbruch in Hahn Zu-Null-Siege für Strimmig, Ellenz und Mont Royal Nico Balthasar 10.11.2024, 21:14 Uhr

i In der ersten Halbzeit war noch einigermaßen gute Sicht in Hahn beim einzigen Rhein-Hunsrück-Kreis-Duell in der B Staffel 14 zwischen der SG Hunsrückhöhe (grüne Trikots, von links mit Jason Göbel und Edgar Bitter) und dem TuS Kirchberg III (mit Noah Kauer). In der Halbzeitpause beim Stand von 0:0 wurde der Nebel dichter, Schiedsrichter Ahmad Al Ahmad brach nach halbstündiger Wartezeit die Partie ab. B&P Schmitt

Zum Rückrundenauftakt in der B Staffel 14 gingen nicht alle Partien über die Bühne. In Hahn war beim Derby Hunsrückhöhe gegen Kirchberg III schon zur Halbzeit Schluss.

Vier deutliche Zu-Null-Siege gab es am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 in den Spielen mit COC-Beteiligung. Strimmig behauptete die Tabellenspitze, Ellenz-Poltersdorf kletterte auf Rang zwei, Mont Royal Enkirch schlug Peterswald deutlich und Blankenrath II entfernte sich durch den Derbysieg in Zell von der Abstiegszone.

