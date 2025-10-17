Fußball-Kreisliga B5 Zieht Primus Bad Ems auch in Oelsberg seine Bahn? 17.10.2025, 09:18 Uhr

i Jan Schuldheis (rotes Trikot, hier bedrängt von Elberts Lukas Schaaf) will am Sonntagnachmittag mit der SG Aar-Einrich vom unweit des Gelbachs gelegenen kleinen Rasens in Weinähr die nächsten drei Punkte mit nach Hause bringen. Andreas Hergenhahn

Auf dem postwendenden Weg zurück in die A-Klasse macht der ungeschlagene B5-Primus Sportfreunde Bad Ems am Sonntagnachmittag Station in Oelsberg. Verfolger SG Nievern muss in Nassau Farbe bekennen.

Mit einem Duell zweier Reserveteams wird in der Fußball-Kreisliga B5 am Samstagnachmittag der 11. Spieltag eingeläutet. Fünf weitere Begegnungen sind für Sonntag vorgesehen. Erst am kommenden Mittwoch erwartet der FSV Welterod den TuS Singhofen.SG Rheinhöhen II – SG Altendiez/Gückingen II (Sa.







