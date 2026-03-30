Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sportfreunde Bad Ems ungeschoren durch die B5 marschieren, ist mit ihrem 1:0-Erfolg gegen „Verfolger“SG Nievern weiter gestiegen. Im Tabellenkeller ist die TuS Niederneisen nun unter den Strich gerutscht.
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Nach dem 18. Dreier im 19. Saisonspiel fehlen den Sportfreunden Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5 in sieben noch ausstehenden Partien nur noch acht Zähler zum Titelgewinn und postwendenden Rückkehr ins Kreisoberhaus.SG Altendiez/Gückingen II – SG Elbert/Horbach II 4:3 (1:1).