Fußball-Kreisliga B5
Ziegert entscheidet den Knaller auf der Insel Silberau
Mario Möllendick (links) klärt in dieser Szene den Ball vor dem Ex-Lahnsteiner Adrian Ditler.
Mario Möllendick (links) klärt in dieser Szene den Ball vor dem Ex-Lahnsteiner Adrian Ditler.
Marco Rosbach

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sportfreunde Bad Ems ungeschoren durch die B5 marschieren, ist mit ihrem 1:0-Erfolg gegen „Verfolger“SG Nievern weiter gestiegen. Im Tabellenkeller ist die TuS Niederneisen nun unter den Strich gerutscht.

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Nach dem 18. Dreier im 19. Saisonspiel fehlen den Sportfreunden Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5 in sieben noch ausstehenden Partien nur noch acht Zähler zum Titelgewinn und postwendenden Rückkehr ins Kreisoberhaus.SG Altendiez/Gückingen II – SG Elbert/Horbach II 4:3 (1:1).

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