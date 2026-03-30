Fußball-Kreisliga B5 Ziegert entscheidet den Knaller auf der Insel Silberau Stefan Nink 30.03.2026, 13:10 Uhr

i Mario Möllendick (links) klärt in dieser Szene den Ball vor dem Ex-Lahnsteiner Adrian Ditler. Marco Rosbach

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sportfreunde Bad Ems ungeschoren durch die B5 marschieren, ist mit ihrem 1:0-Erfolg gegen „Verfolger“SG Nievern weiter gestiegen. Im Tabellenkeller ist die TuS Niederneisen nun unter den Strich gerutscht.

Nach dem 18. Dreier im 19. Saisonspiel fehlen den Sportfreunden Bad Ems in der Fußball-Kreisliga B5 in sieben noch ausstehenden Partien nur noch acht Zähler zum Titelgewinn und postwendenden Rückkehr ins Kreisoberhaus.SG Altendiez/Gückingen II – SG Elbert/Horbach II 4:3 (1:1).







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