Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat sich im Meisterrennen nichts getan. Das Spitzentrio gewann seine Spiele. Die Partien im Überblick:

TuS Kirchberg III – FC Peterswald-Löffelscheid 0:4 (0:1). Die Kirchberger Dritte kassierte die fünfte Pleite in Serie, bei vier der Niederlagen gelang dem Team von Coach Jürgen Kiefer kein eigener Treffer. „Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel. Aber nach dem 0:2 war es rum, da konnten wir uns auch nicht mehr aufbäumen“, meinte er. Seine Elf ist neues Tabellenschlusslicht, der Abstand auf das rettende Ufer beträgt aus Kirchberger Sicht weiterhin vier Zähler.

Tore: 0:1 Philipp Klug (23.), 0:2 Sebastian Wilhelms (69.), 0:3 Klug (80.), 0:4 Wilhelms (88.).

SV Blankenrath II – SV Gonzerath 1:0 (0:0). Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit ließ Joker Sakaria Soltani die Blankenrather Reserve jubeln. Trainer Alexander Meurer beobachtete die erhoffte Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche und war voll des Lobes. „Heute gibt es nichts zu meckern. Wir haben von A bis Z eine völlig disziplinierte Vorstellung abgeliefert und nicht unverdient gewonnen“, bilanzierte er.

Tor: 1:0 Sakaria Soltani (90.+3).

SG Zell/Bullay/Alf II – FC Traben-Trarbach 3:2 (2:0). „Endlich noch mal ein Sieg“, jubelte Zells Coach Daniel Konrath nach dem unerwarteten Erfolg und nach mehr als einem halben Jahr Leidenszeit (der letzte Sieg war am 18. September) erleichtert. Seine Elf verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer auf drei Zähler. „Wir waren die bessere Mannschaft, mit viel Einsatz und noch mehr Leidenschaft“, meinte Konrath.

Tore: 1:0 Lukas Mertes (11.), 2:0 Kai Nilles (34.), 3:0 Ahmad Habibi (54.), 3:1 Jonas Hausener (57.), 3:2 Arne Schriever (82.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – DJK Morscheid 2:0 (2:0). „Pep Guardiola wäre nicht zufrieden gewesen, ich bin es schon“, lachte SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß. Er erkannte Schwächen im Spielaufbau sowie im Spiel gegen den Ball und hätte seinem Team als Schulnote nur eine Drei gegeben. Dennoch war er insgesamt zufrieden. „Wir waren abgezockt, haben mit den ersten drei Chancen zwei Tore gemacht. Alles in allem ging es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und drei Punkte einzufahren. Das haben wir geschafft“, so Schneiß.

Tore: 1:0 und 2:0 Michael Zenz (13., 36.).

SG Baldenau Bischofsdhron – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv 0:1 (0:0). „Arbeitssieg, drei Punkte, weitermachen“, lautete das knappe wie vielsagende Fazit von Mont Royals Coach Johannes Röhl nach dem knappen Auswärtssieg. Er sah eine rundum zerfahrene Partie, nimmt den Dreier aber gerne mit. „Es war das erwartet schwere Spiel. Es gab viele kleine Fouls und ein wirklicher Spielfluss kam nicht zustande, auch wegen vieler Fehlpässe und versprungener Bälle“, so Röhl.

Tor: 0:1 Jonas Gesser (75.).

SV Strimmig – SV Longkamp 5:0 (0:0). Der deutliche Sieg stellte Strimmigs Übungsleiter David Angsten zufrieden, allerdings fand er auch ein Haar in der Suppe: „Die Chancenauswertung in der ersten Halbzeit war eine Katastrophe, da müssen wir im letzten Drittel definitiv ruhiger werden.“ Somit blieb sein Team im Meisterrennen zwar an Spitzenreiter Ellenz-Poltersdorf dran, allerdings fordert Angsten mehr: „Es braucht eine weitere Steigerung, um in den nächsten Wochen weiter Punkte zu sammeln.“

Tore: 1:0 Leo Wilhelms (60.), 2:0 und 3:0 Tobias Dohm (62., Foulelfmeter, 67.), 4:0 Lars Michels (81.), 5:0 Erik Buchholz (88.).

SG Hunsrückhöhe – SG Dhrontal Haag II 4:0 (1:0). Nach dem Sieg gegen den Abstiegskandidaten atmete SGH-Coach Sascha Kleinert durch. „Endlich wieder ein Dreier“, meinte er. Insgesamt war er zufrieden, sah allerdings nicht so einen großen Unterschied, wie das deutliche Ergebnis vermuten lassen könnte. „Einstellung und Einsatz haben gestimmt, dazu haben wir in der Defensive gut gestanden. Der Sieg fiel allerdings etwas zu hoch aus“, so Kleinert.

Tore: 1:0 Elias Stollwerk (10., Foulelfmeter), 2:0 Jason Göbel (60.), 3:0 und 4:0 Stollwerk (90., 90+2).