Lautzert bremst Friesenhagen Zahme Adler und Jannis Stock bringen Herdorf auf Kurs Günter Gerhardt 23.03.2026, 11:06 Uhr

i Justin Keeler (rechts), der ehemalige Trainer der Bezirksliga-Mannschaft, traf beim Sieg der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen die DJK Friesenhagen (2. von rechts Emre Seremet) doppelt. Jürgen Augst/byJogi

In der Kreisliga B1 sorgt Jannis Stock mit einem Dreierpack für Herdorfs 5:1-Sieg, während Friesenhagen überraschend patzt. Müschenbach II zeigt Kampfgeist und gibt sich im Abstiegskampf nicht auf.

Herdorf gewinnt klar mit 5:1 in Derschen und festigt damit seine Spitzenposition in der Kreisliga B1. Verfolger Friesenhagen verliert überraschend deutlich mit 2:5 bei Lautzert II, das sich so langsam seiner Abstiegssorgen entledigt. Im Derby der Tabellennachbarn Niederhausen und Bitzen kommt es zu einer Punkteteilung, die eher dem TuS nützt.







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