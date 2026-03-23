In der Kreisliga B1 sorgt Jannis Stock mit einem Dreierpack für Herdorfs 5:1-Sieg, während Friesenhagen überraschend patzt. Müschenbach II zeigt Kampfgeist und gibt sich im Abstiegskampf nicht auf.
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Herdorf gewinnt klar mit 5:1 in Derschen und festigt damit seine Spitzenposition in der Kreisliga B1. Verfolger Friesenhagen verliert überraschend deutlich mit 2:5 bei Lautzert II, das sich so langsam seiner Abstiegssorgen entledigt. Im Derby der Tabellennachbarn Niederhausen und Bitzen kommt es zu einer Punkteteilung, die eher dem TuS nützt.