Schon vor dem finalen Spieltagswochenende im Fußballverband Rheinland ist an der Spitze der Kreisliga B4 die Entscheidung gefallen. Dabei wurde ein 18-Jähriger beim VfL Oberbieber groß gefeiert.

Zwei Jahre nach dem Abstieg kehrt der VfL Oberbieber in die Kreisliga A zurück: Das Team von Trainer Markus Podehl nutzte die Gunst der Stunde und sicherte sich nach zwei Patzern des ärgsten Konkurrenten VfL Niederbieber durch einen 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen den CSV Neuwied am Dienstagabend vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga B4. Vor dem letzten Spieltag liegt Oberbieber nun fünf Zähler vor Niederbieber und kann das direkte Duell entspannt angehen.

Beim zwölften Sieg im 13. Heimspiel war der 18-jährige Elias Mohebzada, einer von vier A-Jugendlichen in der Startelf, mit drei Treffern der Matchwinner. Für die Führung hatte vor 250 Zuschauern am Aubach Robin Halfmann in der 25. Minute mit seinem 34. Saisontor gesorgt. Noch vor der Pause erhöhten Mohebzada (32.) und Sem Halfmann (37.) auf 3:0. Im zweiten Durchgang traf Mohebzada doppelt (62., 83.), sodass nach dem Schlusspfiff die große Meister-Party steigen konnte.