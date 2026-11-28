„Gefühl, hier bin ich richtig“ Yilmaz Köroglu über seine Entscheidung für Horressen II Marco Rosbach 28.11.2026, 06:00 Uhr

i Auszeit beendet: Als Nachfolger von Andriy Chetchouga bei der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers II kehrt Yilmaz Köroglu auf die Trainerbank zurück. Christin Trupp

Seine Zeit bei Ahrbach II endete nicht, wie es sich Yilmaz Köroglu vorgestellt hatte. Nach einer bewussten Pause kehrt er jetzt auf die Trainerbank zurück und übernimmt als Nachfolger von Andriy Chetchouga die SG Horressen II. Seine Gründe und Ziele.

Als Nachfolger von Andriy Chetchouga bei der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers II kehrt Yilmaz Köroglu auf die Trainerbank zurück. Zuletzt war er gemeinsam mit Janik Herz bei der SG Ahrbach II in der Kreisliga A3 tätig, doch das Engagement endete in der Schlussphase der vergangenen Saison vorzeitig.







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