In Torlaune präsentierten sich am vierten Spieltag der Kreisliga B2 vor allem die SG Lasterbach, der TuS Niederahr II und der SV Weidenhahn. Insgesamt rappelte es 44 Mal.

Das Trio SSV Hattert, SG Lasterbach und SG Alpenrod II marschiert an der Spitze der Kreisliga B2. Am Tabellenende warten die SG Hundsangen III und die SG Guckheim II auf den ersten Saisonsieg.

SG Lasterbach Elsoff – SG Westerburg III 6:1 (1:0). Die Heimelf erwischte den besseren Start und ging früh durch Buenyamin Yildirim in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste durch Lucas Hirschfeld Custodio drehte Lasterbach im zweiten Durchgang auf und kam zu einem klaren Sieg. Yildirim avancierte dabei mit insgesamt vier Treffern zum überragenden Spieler der Partie. Tore: 1:0 Buenyamin Yildirim (11.), 1:1 Lucas Hirschfeld Custodio (56.), 2:1, 3:1 Buenyamin Yildirim (72., 75.), 4:1 Leon Lukas Hanis (83.), 5:1 Nils Simon (87.), 6:1 Buenyamin Yildirim (88.).

SG Meudt/Berod – SG Hemmerich Rothenbach 1:3 (0:1). Hemmerich brachte die Führung aus der ersten Halbzeit über die Zeit und siegte in Berod. „Bis zu 30. Minute hatten wir das Spiel absolut in Griff und hätten gewiss in Führung gehen müssen. Mit der ersten Chance der Gäste gerieten wir dann in Rückstand. In der zweiten Halbzeit agierten wir zu ideenlos, während die Gäste kämpferisch alles reinwarfen und das Ergebnis noch in die Höhe schrauben konnten“, stellte Heimtrainer Christopher Keller ernüchtert fest. Tore: 0:1 Ahmad Al Ibrahim (38.), 0:2 Marvin Binge (53.), 0:3 Ahmad Al Ibrahim (79.), 1:3 Marvin Wagner (83., Eigentor).

SV Stockum-Püschen – Malberger Kickers 4:1 (3:1). Die Heimelf holte gegen die Malberger Kickers die ersten Punkte der Saison. Dementsprechend zufrieden war SV-Trainer Thorsten Ferger nach dem Spiel: „Gegen spielerisch starke Gäste wussten wir unseren Heimvorteil zu nutzen und siegten am Ende verdient.“ Tore: 1:0 Malte Schneider (7.), 1:1 Marius Dienethal (11.), 2:1 Dilan Fabian Quija Corella (17.), 3:1 Malte Schneider (33.), 4:1 Lukas Künkler (58.).

TuS Niederahr II – SG Basalt Fehl-Ritzhausen 8:2 (3:0). Niederahrs Reserve präsentierte sich in Torlaune gegen die SG Basalt. „Deutlich konzentrierter und reifer als im letzten Spiel, hatten wir die Partie von Beginn an im Griff. Lediglich nach unserem 6:0 wurden wir kurzzeitig nachlässig und mussten die beiden Gegentreffer hinnehmen. Es war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg“, zeigte sich TuS-Trainer Markus Ewald zufrieden. Tore: 1:0 Julian Decker (26.), 2:0 Jonah Mrosek (36.), 3:0 Luca Tim Hoschkara (45.), 4:0 Christian Horn (49.), 5:0, 6:0 Luca Tim Hoschkara (56., 61.), 6:1, 6:2 Leon Jung (65., 74.), 7:2 Bugra Kaan Uzun (78.), 8:2 Colin Vallen (79.).

SG Alpenrod II – SG Guckheim II 3:1 (1:1). Die Gastgeber setzten sich nach Rückstand verdient durch. „Wir haben heute fußballerisch zwar nicht geglänzt, aber am Ende verdient gewonnen. Kompliment an die Mannschaft, wie sie mittlerweile die Rückstände wegsteckt“, lobte Heimtrainer Marius Menges die Moral seines Teams. Tore: 0:1 Kevin Meudt (15.), 1:1 Julien Nagel (26.), 2:1 Tobias Salzer (50.), 3:1 Viktor Kuhfeld (53.).

SV Weidenhahn – TuS Bad Marienberg 7:4 (4:3). In einem spektakulären Spiel setzte sich die Heimelf schlussendlich durch. Dementsprechend zufrieden war SV-Trainer Daniel Wilhelm nach dem Spiel: „Das war heute die Wiedergutmachung für das letzte Spiel. Dank einer geschlossenen und kämpferischen Mannschaftsleistung haben wir verdient gewonnen.“ Tore: 1:0 Noah Weisenfeld (2.), 2:0 David Wörsdörfer (5.). 2:1 Kilian Nana Yandjo (19.), 3:1 Kerim Akbimut (23.), 3:2 Nico Bonfiglio (25.), 3:3 Moritz Schorn (26.), 4:3, 5:3 Noah Weisenfeld (40., 60.), 6:3 David Wörsdörfer (77.), 7:3 Moritz Weisenfeld (84.), 7:4 Nico Bonfiglio (86.).

SG Hundsangen III – SSV Hattert 0:3 (0:2). Gegen den Ligaprimus aus Hattert musste sich Hundsangens Drittvertretung am Ende klar geschlagen geben. „In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, doch zwei individuelle Fehler in der Defensive der Gastgeber nutzte Hattert eiskalt zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Hattert das Ergebnis souverän. Beide Teams kamen kaum zu zwingenden Torchancen. Eine präzise Flanke sorgte schließlich noch für den Treffer zum 3:0-Endstand“, analysierte SG-Trainer Nico Sender das Geschehen. Tore: 0:1 Finn Saridakis (16.), 0:2, 0:3 Jonas Krätz (22., 55.).