Für die Westerwälder Vertreter in der Kreisliga B4 war das ein durchwachsenes Wochenende. Der FSV Ebernhahn kassierte in der Schlussphase noch den Treffer zum 2:3, zwischen Grenzbachtal und Haiderbach fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit.

Recht klare Verhältnisse herrschten auf den Plätzen der Kreisliga B4. Nur zwischen der SG Grenzbachtal und der SG Haiderbach sowie zwischen der SG Maischeid und dem FSV Ebernhahn ging es bis in die Schlussphase spannend zu.

SG Siershahn/Selters/Maxsain – FV Engers II 2:6 (2:4). Die Siershahner Heimelf musste erneut eine klare Niederlage hinnehmen. „Wir haben die ersten 20 Minuten total verschlafen und gingen mit 0:4 in Rückstand. Heute hatten wir keinen guten Tag, haben leider zu viele leichte Fehler gemacht und verdient verloren“, stellte SG-Trainer Tim Schenkelberg nach der Pleiter gegen die Reserve vom Wasserturm konsterniert fest. Tore: 0:1 Zellhan Rexha (4.), 0:2 Timo Telocka (8.), 0:3 Nour El Din Karam Hassan Daniel (14.), 0:4 Arbnor Hyseni (16.), 1:4 Alexander Bast (22.), 2:4 Eugen Kühl (23.), 2:5 Zellhan Rexha (59.), 2:6 Timo Telocka (84.).

TV Mülhofen – SG Augst Eitelborn II 4:1 (3:0). „Das Ergebnis war am Ende ein bisschen zu hoch, auch wenn die Niederlage verdient war. Meine Mannschaft hat nichtsdestotrotz ein sehr gutes Spiel gemacht, wir sind mit vielen A-Jugendspielern angetreten und waren leider die unterlegene Mannschaft“, erklärte Augsts Trainer Dirk Hücking. Tore: 1:0 Tugay Arslan (7.), 2:0 Enbiya Hanceroglu (11.), 3:0 Ilker Erdem Kesikci (26.), 3:1 Enbiya Hanceroglu (49., Eigentor), 4:1 Tugay Arslan (82.).

SG Maischeid – FSV Ebernhahn 3:2 (1:1). Die SG Maischeid konnte das Spiel spät noch für sich entscheiden und drehte die Partie gegen den FSV Ebernhahn. „Wir haben die Anfangsphase verpennt, aber das Ergebnis ist am Ende aufgrund der Chancenverteilung durchaus gerecht“, erklärte SG-Trainer Dirk Hulliger. Tore: 0:1 Luc van Berk (4.), 1:1 David Frorath (29.), 2:1 Louis Böhm (57.), 2:2 Rabbit Yacine Oukpedjo (62.), 3:2 Axel Ehl (88.).

SG Grenzbachtal Roßbach – SG Haiderbach/Sessenbach 2:2 (2:1). Nach einer unterhaltsamen Partie mussten sich beide Teams mit einem Unentschieden begnügen. Auf einen frühen Rückstand hatte die Heimelf die richtige Antwort und drehte die Partie. In der Nachspielzeit schlugen die Gäste jedoch noch zurück und sicherten sich zumindest einen Punkt. Tore: 0:1 Linus Pesau (11.), 1:1 Tom Börder (25., Eigentor), 2:1 Mark Stjepanovic (39.), 2:2 Luca Leonard Wallstein (90.+1).

SG Puderbach – FC Kosova Montabaur II 6:0 (1:0). „Gegen einen erwartbar guten Gegner konnten wir uns am Ende doch deutlich durchsetzen. Mit einem knappen Vorsprung ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang spielten wir konsequenter und schlussendlich auch erfolgreicher. Insgesamt war es ein sehr ordentliches Spiel, an dessen Ausgang es am Ende keinen Zweifel gab“, erklärte SG-Trainer Dirk Gras. Tore: 1:0 Fabio Licht (28.), 2:0 Alexander Schroedter (60.), 3:0 Fabio Licht (64.), 4:0 Marlon Prangenberg (71.), 5:0 Fabio Licht (76.), 6:0 Marlon Prangenberg (80.).

SV Weitersburg II – SV Niederwerth II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Jannick Schlemmer (3., Eigentor), 1:1 Christopher Stein (41.), 2:1 Sven Korth (64.), 3:1 Philipp Wasserburger (76.).