In der Kreisliga B3 dominiert die SG Feldkirchen das Geschehen. Als einzige Mannschaft ist sie noch ohne Punktverlust. Federn lassen musste Verfolger SG Neuwied im Heimspiel gegen den VfB Linz II.

Während die SG Feldkirchen/Hüllenberg mit einem 9:1-Kantersieg gegen den TuS Asbach II ihre Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B3 verteidigt hat, patzte die zuvor ebenfalls noch verlustpunktfreie SG Neuwied am vierten Spieltag überraschend und verlor zu Hause gegen den Aufsteiger VfB Linz II mit 0:4.

SV Rheinbreitbach II – FV Rot-Weiß Erpel 1:1 (0:0). „Wir haben von Anfang an dominiert, aber leider die Tore nicht geschossen. Durch einen Freistoßtreffer sind wir in Rückstand geraten, konnten uns aber zum Glück in der 90. Minute mit dem Ausgleich belohnen. Alles in allem ist die Punkteteilung gerecht“, fand der Rheinbreitbacher Trainer John Botelho. Tore: 0:1 Arian Hoxhaj (73.), 1:1 Nico Stefan Wolter (90.). Zuschauer: 70.

SG St. Katharinen/Vettelschoß II – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 1:4 (0:2). Es war von Anfang an ein gutes B-Klassen-Spiel, das von beiden Mannschaften intensiv geführt wurde. „Die Ellinger haben in der ersten Hälfte zu den richtigen Zeitpunkten ihre Tore erzielt. Mit unserem Start in die zweite Hälfte war ich sehr zufrieden. Hier haben wir er leider verpasst, das Spiel zu drehen. Dennoch muss man sagen, dass der Sieg der Gäste aufgrund der Spielanteile und Chancen in Ordnung geht. Leider konnten wir unsere vielen Ausfälle und Abwesenden aufgrund von Urlaub nicht kompensieren“, haderte St. Katharinens Spielertrainer Patrick Eulenbach. Tore: 0:1 Phillipp Kurz (16.), 0:2 Jonas Wessel (26.), 1:2 Moritz Strauch (51.), 1:3 Dennis Krämer (72.), 1:4 Jonas Wessel (79.). Zuschauer: 60.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – TuS Asbach II 9:1 (2:1). In der ersten Halbzeit war beim Tabellenführer noch viel Sand im Getriebe. „Wir haben uns sehr schwergetan, in die Partie reinzukommen. In der zweiten Hälfte haben wir vieles richtig gemacht und verdient gewonnen“, freute sich der Feldkirchener Trainer Oliver Schuh über die Leistungssteigerung seiner Elf. 1:0 Predrag Vucic (12.), 1:1 Moritz Kohr (20.), 2:1 Benjamin Oster (38.), 3:1 Predrag Vucic (47.), 4:1 Firat Ergat (49.), 5:1, 6:1 Predrag Vucic (53., 57.), 7:1 Julian Krznaric (68.), 8:1 Kevin Goldscheid (85.), 9:1 Predrag Vucic (90.+1). Vorkommnis: Torwart Marc Winter (TuS Asbach II) hält Foulelfmeter von Predrag Vucic (88.). Zuschauer: 100.

SV Rengsdorf – SV Windhagen II 1:0 (1:0). Der Rengsdorfer Coach Ralph Arenz hatte eine einseitige Begegnung gesehen: „Das war ein hochverdienter Sieg, der um einige Tore höher hätte ausfallen müssen. Der Gegner war sehr defensiv eingestellt und hat nichts für das Spiel getan.“ Tor: 1:0 Dominik Nau (43.). Zuschauer: 120.

SG Neuwied – VfB Linz II 0:4 (0:1). Der Neuwieder Trainer Hakan Karaman wollte nichts beschönigen: „Wir haben das Spiel total verschlafen und verdient verloren. Der Gegner war in allen Belangen überlegen. Ich bin in der Halbzeitpause ausgerastet, aber auch das hat nicht geholfen.“ Tore: 0:1 Bayran Cesar Kasir Fernandez (10.), 0:2 Fabio Pettineo (65., Foulelfmeter), 0:3 Oliver Focke (69.), 0:4 David Boden (77.). Zuschauer: 30.