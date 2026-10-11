Wildes und packendes 4:4 Wirgeser Reserve und Ebernhahn liefern Torfestival Leon Böckling, Max Buchmayer 11.10.2026, 22:26 Uhr

i Packende Szenen und Tore am laufenden Band gab es im Verfolgerduell zwischen der Spvgg EGC Wirges II und dem FSV Ebernhahn (links Rabbit Yacine Oukpedjo). Volker Horz

Fußball-Kreisliga B4: Drama pur mit Torfestivals und Überraschungen. Spitzenreiter Mülhofen siegt knapp, Bendorf-Sayn II lässt Punkte liegen. Im oberen Drittel der Tabelle bleibt es weiter spannend.

Oben bleibt es in der Fußball-Kreisliga B4 weiter spannend: Der TV Mülhofen ist aktuell mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer, während die SG Haiderbach auf Rang sechs nur sechs Zähler Rückstand auf Platz eins hat. Der erste Verfolger SC Bendorf-Sayn II ließ hingegen Punkte liegen.







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