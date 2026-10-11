Wildes und packendes 4:4
Wirgeser Reserve und Ebernhahn liefern Torfestival
Packende Szenen und Tore am laufenden Band gab es im Verfolgerduell zwischen der Spvgg EGC Wirges II und dem FSV Ebernhahn (link
Packende Szenen und Tore am laufenden Band gab es im Verfolgerduell zwischen der Spvgg EGC Wirges II und dem FSV Ebernhahn (links Rabbit Yacine Oukpedjo).
Volker Horz

Fußball-Kreisliga B4: Drama pur mit Torfestivals und Überraschungen. Spitzenreiter Mülhofen siegt knapp, Bendorf-Sayn II lässt Punkte liegen. Im oberen Drittel der Tabelle bleibt es weiter spannend.

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Oben bleibt es in der Fußball-Kreisliga B4 weiter spannend: Der TV Mülhofen ist aktuell mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer, während die SG Haiderbach auf Rang sechs nur sechs Zähler Rückstand auf Platz eins hat. Der erste Verfolger SC Bendorf-Sayn II ließ hingegen Punkte liegen.
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