Drei Spitzenteams haben in der Kreisliga B4 geliefert, dafür verlief der sechste Spieltag für andere Kandidaten aus dem oberen Tabellendrittel nicht wie gewünscht. Am Tabellenende sorgte das bislang punktlose Schlusslicht für einen Paukenschlag.
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So mancher Favoritentraum ist am sechsten Spieltag der Kreisliga B4 nicht in Erfüllung gegangen. Dafür platzte bei Schlusslicht SG Horressen II der Knoten beim 6:0 gegen Nauort.FC Kosova Montabaur II – SC Bendorf-Sayn II 2:3 (0:1). Die Bendorfer Reserve verteidigte in einer engen Partie ihren Platz im oberen Tabellendrittel und entführte drei Punkte aus Horressen.