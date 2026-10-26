Kantersieg gegen Kosova II Wirges II lässt vor der Pause die Muskeln spielen Leon Böckling, Max Buchmayer 26.10.2026, 09:20 Uhr

i Mit seinen beiden Treffern in der Nawid Safdari 3. und 25. Minute brachte Nawid Safdari (links) die Spvgg EGC Wirges im Heimspiel gegen den FC Kosova Montabaur II (rechts Avni Maliqi) auf Kurs. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges II wahrt ihre Chancen in der Spitzengruppe der Kreisliga B4, darf sich aber auch keine Ausrutscher erlauben. Denn sowohl Primus Mülhofen als auch der neue Dritte Haiderbach haben noch ein Spiel in der Hinterhand.

Während die Spitzenteams Mülhofen und Wirges II deutliche Siege feierten, musste der bisherige Tabellendritte FC Lion’s im Verfolgerduell gegen die SG Haiderbach einen Dämpfer verdauen.SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers II – SG Selters/Siershahn 3:1 (1:1).







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