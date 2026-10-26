Die Spvgg EGC Wirges II wahrt ihre Chancen in der Spitzengruppe der Kreisliga B4, darf sich aber auch keine Ausrutscher erlauben. Denn sowohl Primus Mülhofen als auch der neue Dritte Haiderbach haben noch ein Spiel in der Hinterhand.
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Während die Spitzenteams Mülhofen und Wirges II deutliche Siege feierten, musste der bisherige Tabellendritte FC Lion’s im Verfolgerduell gegen die SG Haiderbach einen Dämpfer verdauen.SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers II – SG Selters/Siershahn 3:1 (1:1).