SG Selters punktet nach 0:3 Wirges II bestraft Nachlässigkeit der Horresser Reserve Leon Böckling, Max Buchmayer 17.08.2026, 14:24 Uhr

i Die Spvgg EGC Wirges II (Mitte Randy Dwight) drehte das Spiel bei der SG Horressen II und verteidigte ihren zweiten Platz in der Kreisliga B4. Marco Rosbach

Gleich auf drei Plätzen rappelte es am zweiten Spieltag der Kreisliga B4 so richtig: Sieben Treffer gab’s in Ebernhahn zu sehen, in Siershahn und Horressen bekamen die Fans sogar je acht Tore geboten. Auch gab’s so manche Wendung.

Als Aufsteiger hat die Rheinlandliga-Reserve der Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Kreisliga B4 einen Start nach Maß erwischt. Auch Ex-A-Ligist und die von etlichen Konkurrenten hoch gehandelte SG Nauort/Ransbach haben nach den ersten beiden Spieltagen optimale sechs Punkte auf dem Konto.







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