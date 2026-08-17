Gleich auf drei Plätzen rappelte es am zweiten Spieltag der Kreisliga B4 so richtig: Sieben Treffer gab’s in Ebernhahn zu sehen, in Siershahn und Horressen bekamen die Fans sogar je acht Tore geboten. Auch gab’s so manche Wendung.
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Als Aufsteiger hat die Rheinlandliga-Reserve der Spvgg EGC Wirges in der Fußball-Kreisliga B4 einen Start nach Maß erwischt. Auch Ex-A-Ligist und die von etlichen Konkurrenten hoch gehandelte SG Nauort/Ransbach haben nach den ersten beiden Spieltagen optimale sechs Punkte auf dem Konto.