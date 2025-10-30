Kampf um Herbstmeisterschaft Wird Melsbach zum Stolperstein für die SG Neuwied? Daniel Korzilius 30.10.2025, 10:55 Uhr

i Weiter auf der Überholspur? Gewinnt die SG Neuwied (in Schwarz-Rot, hier gegen Rengsdorf) das Freitagabendspiel gegen Melsbach, ist ihr die Herbstmeisterschaft in der B3 sicher. Jörg Niebergall

Der Titel hat nur inoffiziellen Charakter, doch wer würde sich nicht gerne als Herbstmeister (ein bisschen) feiern lassen? Die SG Neuwied kann schon am Freitag Fakten schaffen, die SG Puderbach muss auf einen Patzer des TV Mülhofen hoffen.

Am 13. Spieltag kann in der Fußball-Kreisliga B3 die Herbstmeisterschaft bereits am Freitagabend entschieden werden. In der B4 hofft der Tabellenzweite SG Puderbach auf einen Ausrutscher des TV Mülhofen, um sich bei einem eigenen Erfolg beim Tabellenletzten Nauort noch den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters sichern zu können.







