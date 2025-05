Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 hat der FV Erpel durch das 0:0 gegen Puderbach II den letzten Platz an die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II abgegeben. Das neue Schlusslicht hat aber schon am Mittwoch (20 Uhr, in Altenkirchen) im Nachholspiel gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte SG Vettelschoß/St. Katharinen II die Möglichkeit, den einzigen Abstiegsrang wieder zu verlassen. Die Entscheidung um den Meistertitel kann in der kommenden Woche fallen im direkten Duell der diesmal spielfreien Teams aus Rheinbreitbach und Weyerbusch.

SV Windhagen II – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II 2:4 (1:1). Der Windhagener Spielertrainer Alexander Rüddel konnte es nicht fassen: „Ich glaube, wir wollen kein Spiel gewinnen: Wir gehen früh in Führung und lassen uns sofort das Spiel wieder aus der Hand nehmen. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause und schaffen es nicht mehr, gefährlich vor das Tor zu kommen. Nach dem 1:3-Rückstand kommen wir nochmal ran, bekommen aber im direkten Gegenzug das 2:4 zum Endstand. Am Ende haben wir verdient verloren und können so nur auf die Konkurrenz im Keller hoffen.“ Tore: 1:0 Alexander Reinhardt (2.), 1:1 Leon Philippi (13.), 1:2 Janek Schild (63.), 1:3 Lucas Franke (68.), 2:3 Jaden Steinfatt (72.), 2:4 Jonas Wessel (73.). Zuschauer: 60.

SG Thalhausen/Maischeid – SV Rengsdorf 1:0 (0:0). Der Thalhausener Trainer Dirk Hulliger war zufrieden. „Wir haben endlich mal wieder das umgesetzt, was wir leisten können. Wir haben etwas umgestellt und defensiver agiert. Aufgrund des Chancenverhältnisses haben wir verdient gewonnen.“ Tor: 1:0 Lukas Ehl (81.). Zuschauer: 80.

Kickers Westerwald Buchholz – TuS Asbach II 2:3 (2:1). Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan hatte einen fairen Lokalkampf gesehen: „Wir schaffen es aktuell nicht, mehr als zwei Tore zu erzielen. Hinten machen wir dämliche Fehler, sodass Asbach nicht unverdient gewonnen hat. Wir nehmen die Derby-Niederlage so hin und freuen uns schon auf die Derbys in der nächsten Saison.“ Tore: 1:0 Maurice Kolling (7., Handelfmeter), 1:1 Moritz Kohr (40.), 2:1 Cengizhan Baydan (41.), 2:2 Luis Schäfer (51.), 2:3 Max Strüder (64.). Zuschauer: 50.

FV Rot-Weiß Erpel – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach/Dernbach/Raubach II 0:0. Die Gastgeber brauchten etwas Anlaufzeit, um in die Partie zu kommen. „Nach etwas mehr als einer halben Stunde haben wir die Kontrolle übernommen. In der zweiten Hälfte ließen wir mehrere Großchancen ungenutzt. In drei Szenen hätten wir ein Tor machen können. Der eine Punkt ist eigentlich zu wenig für uns, aber besser als keiner“, meinte der Erpeler Trainer Marvin Handschuhmacher. Gelb-Rote Karte: Maximilian Simon (SG Puderbach II) wegen wiederholter Unsportlichkeit (81.). Zuschauer: 50.