Schiri steht im Mittelpunkt Wiederholter Elfmeter lässt Volksseele in Nassau kochen Stefan Nink 19.10.2026, 12:38 Uhr

i Marius Siekmann (am Ball, rechts Rheinhöhens Florian Becker) stellte mit seinem frühen Doppelpack in der Zachheck die Weichen für seine TuS Niederneisen. Andreas Hergenhahn

Hoch her ging’s am Sonntag in Nassau, wo der Schiedsrichter in den Mittelpunkt rückte und nach einem Kartenfestival reichlich Arbeit auf die Spruchkammer zukommt. Insgesamt durften die Fans am 11. Spieltag stattliche 42 Treffer bejubeln.

Auch bei der Dachsenhäuser Kirmes gab’s für die SG Rheinhöhen II in der Fußball-Kreisliga B5 nichts zu feiern. Der TuS Singhofen brachte drei Zähler aus Reitzenhain mit, die FSV Osterspai festigte ihre Tabellenführung.SG Rheinhöhen II – TuS Niederneisen 3:6 (1:2).







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