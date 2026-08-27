Schlusslicht unter Zugzwang Wie lange steht noch die Null auf Singhofens Konto? Stefan Nink 27.08.2026, 14:33 Uhr

i Der nunmehr für die SG Elbert auflaufende Cameron Holly ist am Sonntag beim FSV Welterod zu Gast. Lucas Hartmann erwartet mit der zweiten Welle der SG Reitzenhain schon am Samstag den SV Braubach in Bornich. Andreas Hergenhahn

Gleich fünf Mannschaften stehen nach drei Spieltagen in der Staffel 5 der Kreisliga B punktgleich an der Spitze. Die SG Unterwesterwald kann bereits am Freitagabend bei ihrer Hausaufgabe gegen die Reserve der SG Rheinhöhen vorlegen.

Wann verschwindet der Fußball-Kreisliga B5 bei Schusslicht TuS Singhofen die an dieser Stelle total unbeliebte Null? Am Sonntag nehmen die Kicker von der Bäderstraße im Heimspiel gegen die TuS Burgschwalbach II den vierten Anlauf.SG Unterwesterwald – SG Rheinhöhen II (Fr.







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