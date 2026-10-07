Horressens Coup gegen Bendorf
Wie Feldspieler David Müller im Tor zum Helden wird
Eigentlich ist er Feldspieler, doch gegen Spitzenreiter SC Bendorf-Sayn II avancierte David Müller im Tor der SG Horressen-Elgen
Eigentlich ist er Feldspieler, doch gegen Spitzenreiter SC Bendorf-Sayn II avancierte David Müller im Tor der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers II zum Matchwinner.
David Müller

Zwei A-Jugendliche, die spontan ihr Debüt bei den Senioren geben, ein Doppelpacker, der das Spiel beim Tabellenführer dreht, und ein Feldspieler, der im Tor erst patzt und dann zum Matchwinner wird: Das war der verrückte Tag der SG Horressen II.

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Es sind Geschichten wie diese, für die der Kreisligafußball geliebt wird. Geschichten wie die der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers II, die den Start in die Saison völlig verpatzt hatte, nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen aber wieder Hoffnung schöpft.
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