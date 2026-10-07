Wie Feldspieler David Müller im Tor zum Helden wird
Zwei A-Jugendliche, die spontan ihr Debüt bei den Senioren geben, ein Doppelpacker, der das Spiel beim Tabellenführer dreht, und ein Feldspieler, der im Tor erst patzt und dann zum Matchwinner wird: Das war der verrückte Tag der SG Horressen II.
Lesezeit 2 Minuten
Es sind Geschichten wie diese, für die der Kreisligafußball geliebt wird. Geschichten wie die der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers II, die den Start in die Saison völlig verpatzt hatte, nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen aber wieder Hoffnung schöpft.