Weyerbusch will Platz zwei in der Kreisliga B3 festigen

Der SSV Weyerbusch steht in der Fußball-Kreisliga B3 auf dem zweiten Tabellenplatz. Trainer Stefan Bischoff will zurück in die A-Klasse.

Sieben Punkte Rückstand auf Platz eins, sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei. Der SSV Weyerbusch um Trainer Stefan Bischoff steht aktuell recht ungefährdet auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga B3. Am Sonntag, 14.30 Uhr, ist die Reserve des TuS Asbach zu Gast auf dem Kunstrasen in Weyerbusch. Um Platz zwei zu festigen, sollten die Weyerbuscher diese Pflichtaufgabe erfüllen. Dass es mit dem Aufstieg in die A-Klasse aufgrund der Quotientenregel dennoch schwer werden könnte, weiß Bischoff.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Die Saison läuft durchwachsen, wir sind Tabellenzweiter. Wir haben uns vorgenommen, um den Aufstieg mitzuspielen. Wenn man sich jetzt die Punktekonstellation anschaut, sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten, da Rheinbreitbach schon sieben Punkte vorne ist. Wir haben eine junge Mannschaft, die erst mal eine Entwicklung durchlaufen muss. Da ist klar, dass manche Dinge noch nicht perfekt funktionieren. Wenn alle zusammenbleiben und wir gemeinsam diese Entwicklung weiter verfolgen, könnten wir in die A-Klasse aufsteigen.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

In manchen Momenten fehlt uns ein bisschen die Erfahrung in der Mannschaft. Wir lassen Punkte liegen, weil wir zu hektisch und zu ungenau werden. Gerade in den Spielen, die wir unentschieden gespielt haben, haben wir es dann am Ende versäumt doch noch das Siegtor zu schießen und mit drei Punkten vom Feld zu gehen. Das größte Problem ist aber die Krankheitswelle, die seit Karneval bei uns herrscht. Immer mehr Spieler werden krank und die Krankheiten bleiben auch immer länger. Das ist natürlich dann nicht so toll, wenn wir nicht mit dem vollen Kader trainieren. Ein zweiter Torwart würde uns auch guttun, das würde viele Dinge in der Trainingsgestaltung verbessern.

Was macht den SSV Weyerbusch aus?

Unsere SSV-DNA ist die Leidenschaft und der Kampf. Wir wollen das Herz über 90 Minuten auf dem Platz lassen und den Gegner mit einer geschlossenen Einheit bekämpfen. Wir wollen den Gegner von der ersten Minute an spüren lassen, dass wir die aktivere Mannschaft sind. Bei all unseren spielerischen Ansätzen und Qualitäten dürfen wir diese Tugenden nicht vergessen.

Ist der Aufstieg das Ziel? Wie steht es um die Quotientenregel, die über den Aufstieg der Tabellenzweiten entscheidet?

Natürlich wollen wir so viele Punkte wie möglich holen. Wenn jemals ein Trainer was anderes sagt, sollte er aufhören. Wir wollen aus den letzten sechs Spielen 18 Punkte holen. Ob Rheinbreitbach den Vorsprung von sieben Punkten hergibt, wage ich zu bezweifeln. Wir wollen jetzt auf jeden Fall Platz zwei festigen, dann haben wir uns schon mal verbessert im Vergleich zur Vorsaison. Wir sind gestartet mit 13 Mannschaften. Es gab einen C-Ligisten, der nicht aufsteigen wollte. Da fehlen uns schon mal potenzielle Punkte für den Quotienten. Dann gibt es noch Güllesheim, die früh zurückgezogen haben. Auch da hätten wir Punkte holen können, die nachher in der Quotientenregelung fehlen.

Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese vier Spiele gewonnen hätten, fehlt uns über vier Spiele ein Quotient von 3,0. Das wäre natürlich nur im besten Fall so, man weiß nie, wie die Spiele ausgehen. Das ist in den meisten anderen B-Klassen nicht so, da sie mehr Spiele haben als wir. Daher wird es wahrscheinlich sehr schwierig mit dem Aufstieg. Trotzdem werden wir natürlich alles geben – man weiß ja nie, ob eine Mannschaft noch abmeldet, eine SG gegründet wird oder ein Team aus anderen Gründen nicht in die A-Klasse geht.

Vervollständigen Sie den Satz: Bei einem Aufstieg der SSV Weyerbusch werde ich...

...sehr glücklich und unfassbar stolz auf meine Mannschaft und den Verein sein. Wir sind damals sehr unglücklich abgestiegen in dem Entscheidungsspiel gegen Herdorf, da sie einen super Torwart hatten. Danach haben wir den Kreispokal geholt. Wir wollen auf jeden Fall so schnell es geht zurück in die A-Klasse.